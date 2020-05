​Bisceglie Illuminata: «Le nostre idee per una biblioteca nuova e funzionale al passo dei tempi»

«L’importanza di avere una biblioteca nuova e funzionale al passo dei tempi e un aspetto positivo a beneficio della nostra comunità. Questa occasione non deve essere sprecata».

E' quanto scrivono i giovani di Bisceglie Illuminata.

«Siamo stati sollecitati - prosegue la nota -nel presentare la nostra proposta da una affermazione che si legge nelle schede che relazionano sul progetto in corso di realizzazione e che qui riportiamo:

“La sfida è di riuscire a dar vita ad un servizio culturale a tutto tondo, capace di intercettare non solo e non tanto i bisogni di studio e di informazione dell'utenza cittadina, ma che divenga un punto di riferimento per tutti i cittadini e che si proponga come un luogo in cui sia gradevole recarsi e intrattenersi”.

Su questo principio che condividiamo, avanziamo la seguente proposta all'amministrazione comunale:

- connessione wi-fi gratuita stabile all’interno della biblioteca;

- programmazione scolastica di ogni ordine e grado di storia locale da tenersi nella biblioteca anziché in aula;

- creare un archivio online per controllare la disponibilità dei libri ovvero digitalizzare tutto il patrimonio presente nella biblioteca;

- organizzare eventi culturali pomeridiani e serali;

- eventi per bambini che possano incentivare alla lettura;

- attivazione di una Bibliocard che consente di accedere telematicamente e gratuitamente alla banca dati della biblioteca anche negli orari di chiusura;

- sottoscrivere delle apposite convenzioni con le principali Università italiane ed estere nonché con le principali biblioteche italiane al fine di accedere da postazione fissa presso la biblioteca comunale alla banca dati informatica dei suddetti istituti mediante apposita piattaforma informatica.

Crediamo che l’accesso alle informazioni sia un fulcro di esercitazione di democrazia e pluralismo quale fattore di crescita di una comunità».