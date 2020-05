​Galantino: «Bene l'arrivo dei militari nella Bat. Restino anche dopo l'emergenza»

«Apprendo con piacere della disposizione di trenta militari per la Bat destinati ai controlli anti-assembramento. L'incremento di Forze dell'Ordine e Armate ed il rafforzamento della loro presenza nella nostra provincia è una richiesta che ho portato avanti e per cui mi sono battuto sin dai tempi del precedente governo. E proprio lo scorso luglio il Governo espresse parere favorevole alla mia richiesta di potenziamento degli organici delle Forze di Polizia a contrasto della criminalità e a garanzia della sicurezza della popolazione. Per questo oggi il mio auspicio è che, al termine dell'emergenza sanitaria e della necessità di monitorare gli assembramenti, l'impegno delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate venga confermato per presidiare le città spesso preda di criminali».

Lo dichiara Davide Galantino, deputato biscegliese di Fratelli d'Italia.