​«Bisceglie rischia di perdere l'Ospedale? Angarano venga in Consiglio comunale»

«Ci vogliono togliere davvero l’ospedale? Vengono dismessi i punti Covid di Bari, Brindisi e Taranto, mentre Bisceglie tiene ancora a braccia conserte i medici e infermieri dei reparti non Covid? Angarano dorme e continua a raccontarci frottole».

E' quanto scrive il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina dopo la pubblicazione da parte di BisceglieLive.it della situazione complicata che si è venuta a creare a Bisceglie per effetto della presenza del Covid Hospital.

«In consiglio comunale - scrive ancora Spina - lunedì prossimo Angarano venga con notizie certe e non con i soliti melensi complimenti a tutti quelli che penalizzano la città di Bisceglie, ma hanno il “merito” di appartenere alla sua “cordata” politica. Se ci tolgono i reparti conquistati in questi anni, Angarano si faccia da parte perché Bisceglie sta già pagando un grave prezzo economico per la sua elezione (con il pericolo di dissesto del Comune), ma non può certo permettersi di perdere punti in termini di protezione sanitaria del territorio. Intanto, Trani, con un’amministrazione attenta, gode dei disastri causati dalla svolta distratta e dedita solo a fare la spesa nei supermercati».