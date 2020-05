Compie 100 anni la “Signora della Conchiglia”

Il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano ha fatto una fugace visita alla casa della signora Maria De Candia vedova Di Liddo in occasione del suo 100esimo compleanno.

Questo il suo messaggio di auguri. ”Cara Signora Maria, le formulo a nome dell’Amministrazione Comunale di Bisceglie e della Comunità i migliori auguri di buon compleanno in questa data così importante per Lei e per la sua bella e numerosa famiglia. Purtroppo l’emergenza sanitaria in corso non mi permette di farle gli auguri come avrei voluto, secondo una piacevole tradizione della nostra Città che vede il primo cittadino celebrare i nonni centenari, prezioso patrimonio della nostra Società, faro da seguire con il vostro bagaglio di esperienza e di saggezza. Auguri di cuore”

A rendere omaggio insieme al sindaco il suo parroco, arciprete e suo familiare don Franco Di Liddo, parroco di San Domenico. Questo il suo messaggio di auguri.” Zia Maria è una donna di fede autentica, ma da sempre. Dall’età di 37 anni è rimasta vedova del suo amato consorte il Antonio Di Liddo, professore di francese e si è legata all’amore di Cristo e soprattutto al bene della chiesa. La carità della zia Maria nei confronti della chiesa di Bisceglie è ineguagliabile. “La destra non sappia ciò che fa la sinistra”, ha preso alla lettera questo passo del vangelo, ha aiutato chi è andato a bussare alla sua porta di ogni rango e di ogni appartenenza sociale. Si è confessata, ed ha avuto l’onore di essere confessata due volte da un santo sacerdote San Pio da Pietralcinae questa esperienza non solo l’ha segnata per sempre ma l’ha toccato il cuore perchè ogni volta che ha modo di, ancora oggi, parlare di Padre Pio ,Lei ricorda nitidamente e meticolosamente tutto ciò che ha vissuto in quei due incontri, personali, privati e, intimamente intimi e sul suo capaletto conserva una fotografia bellissima del volto di Padre Pio. E poi, è stata una lady di ferro anche a livello politico è stata il braccio destro dell’onorevole Vito Lattanzio, un uomo dal quale ha saputo veramente comprendere qual è la res politica dell’azione sociale, perché la politica non è fare gli interessi propri, “res politica” significa servire il popolo nella necessità. La signora Di Liddo a Bisceglie ha sistemato tutti e, soprattutto coloro che gli hanno teso la mano, non ha lasciato nessuno fuori gioco. E questa è la figura poliedrica di questa donna che il Signore ha benedetto, non solo oggi, facendola raggiungere il traguardo di cento anni; è nata a Molfetta perché è una De Candia, il 20 maggio del 1920, sposando zio Tonino, ha assunto il cognome del marito. Quindi una donna poliedrica che ha saputo coniugare l’amore per il Signore, l’amore per la famiglia, il bene dei figli, di Peppino, primario dell’ospedaletto di Barletta, Dione, e la cara Mariolina che è stata la spalla destra della signora Maria. Il cuore di zia Maria continua a battere e continuerà a battere per tanti altri anni ancora perché ha saputo amare tutti indistintamente, non ha fatto due pesi e due misure, non ha sposato la logica della simpatia e dell’antipatia, ha saputo essere donna a tutti gli effetti e si è messa sempre al di sopra delle parti per non cadere nel grande errore del dubbio e del tradimento. Auguri zia Maria”

Agli auguri del sindaco Angelantonio Angarano e del parroco don Franco Di Liddo si sono aggiunti quelli dell’ex sindaco Berardino Cozzoli: “Gli amici di Bisceglielive mi hanno ricordato i 100 anni della signora Maria Di Liddo che ho conosciuto, quando studente, 16 enne, frequentavo la sua abitazione per lezioni di francese del consorte, il compianto prof.(di francese) Antonio Di Liddo. Poi, dopo molti anni, in vesti diverse, ci siamo incontrati nella militanza della Democrazia Cristiana e nella vita politica di Bisceglie. Periodi intensi (25 anni) tante volte tumultuosi accentuati da differenziazioni politiche per la mia collocazione morotea e quella lattanziana di Maria Di Liddo. Mai, però, è venuto meno il reciproco rispetto, il confronto serrato con l'assenza di comportamenti sleali. Ricordo che con arguzia ad un intervistatore disse: Dino Cozzoli è simile ad una .....Ferrari ma...con il motore di una 500. La chiamai spiegandogli che, in quei tempi, se al motore del Sindaco di Bisceglie a volte non si inseriva una marcia bassa, si andava a sbattere. Convenne. Tramite il vostro giornale web Bisceglielive tanti complimenti e congratulazioni,per il centenario, alla signora Di Liddo, tantissimi auguri di buona salute per festeggiarla, ultracentenaria d'Italia”.

Terminata l’emergenza e la riabilitazione post intervento ci sarà modo di festeggiare la signora De Candia Maria Di Liddo.