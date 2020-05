«Con il DPCM del 9 marzo l’Italia è diventata zona rossa a seguito del propagarsi del Covid-19. Ne è conseguita la chiusura di tutte le attività di pubblico spettacolo per evitare l’assembramento di persone. Questo lockdown ha provocato una pesante crisi del settore, che tra discoteche, club, sale da ballo conta in Italia circa 2.500 imprese e 90.000 dipendenti. A fronte di questo problema non si ha alcuna indicazione di un’eventuale ripresa.

Con la speranza di rompere questo silenzio domenica 24 maggio si terrà l’iniziativa web “Let’s live all – on stage” creata dal format “Tanto pe’ cantà”, una maratona musicale con musicisti e dj che si esibiranno “a porte chiuse”, che partendo dal DF di Bisceglie, la cui struttura rappresenta uno dei principali simboli della storia della nightlife italiana, si è fatto portavoce di tutto il mondo della notte pugliese e ha richiamato i protagonisti di alcune discoteche della Puglia a esibirsi in diretta social, su numerose pagine Facebook dedicate al divertimento».

E' quanto si legge nella nota diffusa dai promotori dell'iniziativa. Tra questi soprattutto Roberto Maggialetti, gestore del Df, la storica discoteca biscegliese sul Ponte Lama.

«Ogni performance - prosegue la nota - si svolgerà nei locali chiusi al pubblico, con tutte le precauzioni indicate (utilizzo mascherine e distanze di sicurezza) e sarà visibile sulla pagina Facebook “Tanto pe’ cantà” e in crossposting su quelle dei locali coinvolti, in modo da trasmettere all’esterno un chiaro messaggio: “The show must go on”, le discoteche e tutti gli addetti vogliono e devono continuare.

La staffetta avrà inizio alle 17:00 e si sposterà per la Puglia passando per Baia delle Sirene di Bisceglie (Bt), Blu Bay di Castro ( Le), Cromie di Castellaneta Marina (Ta), Demodè di Modugno (Ba), Fico di Bisceglie (Bt), Guendalina di Santa Cesaria Terme (Le), Praja di Gallipoli (Le), Rio Bo di Gallipoli (Le), Sabrage di Corato (Ba), Trappeto di Monopoli (Ba) e Yuppies di Foggia.

In questi locali, senza pubblico presente, si esibiranno musicisti che eseguiranno alcune canzoni e dj che proporranno un breve selezione. Il programma definitivo, attualmente in costante ampliamento per ulteriori adesioni, sarà comunicato nei prossimi giorni e presenterà varie sorprese anche di carattere nazionale».