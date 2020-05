​L'ordinanza del Sindaco: tutto quello che si può fare da oggi

«Da oggi, come già sapete, comincia una nuova fase di questa emergenza. Finalmente potremo ripartire, gradualmente ma in maniera significativa. Potremo riappropriarci di molte libertà che erano state limitate in questi mesi e la nostra economia cittadina potrà rimettersi in moto.

Non sarà semplice superare le enormi difficoltà vissute dai tanti titolari di attività commerciali, artigianali, ricettive e di molti dipendenti che sono rimasti a casa in questo periodo durissimo.

Ma dobbiamo dimostrare unità e responsabilità, avviando insieme questa nuova fase improntata comunque all’ottimismo, alla fiducia, alla speranza. Dobbiamo ripartire, ma è fondamentale farlo in sicurezza, nel rispetto del Dpcm pubblicato da poche ore, senza rischiare di mettere in pericolo la nostra salute».

E' quanto sottolineato dal Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano che ha firmato una apposita ordinanza sindacale

Ecco i dettagli:

► la permanenza delle misure di sicurezza alla “piazza del pesce” fino al 31 maggio, al fine di scongiurare il rischio di assembramenti.

► la riapertura del mercato settimanale dal prossimo 26 maggio, sia alimentare che non alimentare. In questa settimana abbiamo incontrato le associazioni di categoria e gli operatori commerciali, concordando sulle misure da mettere in atto consci delle difficoltà di gestione dell’area mercatale che, come sapete, si sviluppa in diverse vie e con numerosi accessi. Serve quindi la massima attenzione nel definire tutti i dettagli che continueremo a mettere a punto in questa settimana, ridefinendo il layout dell'area mercatale, con individuazione del numero massimo di posteggi, il maggiore distanziamento tra di essi, i controlli.

► l’apertura degli esercizi che effettuano attività commerciali per mezzo di distributori automatici di bevande e snack (c.d. H24) osservando, fino al 31 maggio, le prescrizioni già fissate con ordinanza sindacale n. 65 dell’8 maggio 2020.

► come concordato in conferenza dei sindaci della Bat e la Prefettura di Barletta Andria Trani, le attività dei servizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie e pub) fino al 31 maggio dovranno chiudere alle ore 24:00 dalla domenica al giovedì e alle ore 01:00 il venerdì e il sabato, con sospensione delle emissioni sonore un’ora prima della chiusura.

«A tutte le attività che da oggi potranno finalmente riaprire - spiega - innanzitutto rivolgo un ringraziamento per i sacrifici fatti finora e per la preparazione alla riapertura nel rispetto delle misure di sicurezza. Auguriamo loro una buona ripresa, con l’auspicio di lasciarci alle spalle questo brutto periodo, confermando a breve la condivisione di un “piano” di misure comunali per agevolare la ripresa e riprendere a guardare al futuro con fiducia. E raccomandiamo a tutti i commercianti, artigiani, titolari di attività, imprenditori il rigoroso rispetto delle regole e il costante appello alla clientela.

Con la Polizia Locale effettueremo un’attività di sensibilizzazione, comunicazione e informazione orientata al recepimento delle misure: lo faremo con buon senso, spirito costruttivo e buona dose di tolleranza soprattutto nei primi giorni.

Indossiamo la mascherina innanzitutto nei luoghi chiusi e anche nei luoghi aperti dove non siamo certi di poter mantenere la distanza interpersonale. Osserviamo sempre la regola del distanziamento sociale di almeno un metro e ricordiamoci sempre che gli assembramenti sono assolutamente vietati per il bene di tutti noi.

Forza Bisceglie, ripartiamo insieme con prudenza e buon senso».