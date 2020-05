"​Cenni storici ed eroi moderni"​, la poesia con la voce di Nicola Losapio

L’attore biscegliese Nicola Losapio, attualmente impegnato su Rai1 nella fiction di successo dal titolo Vivi e lascia vivere di Pappi Corsicato con Elena Sofia Ricci, Antonio Gerardi e Massimo Ghini, torna a dedicarsi al tema poetico prestando la voce al reading del componimento Cenni storici ed eroi moderni, scritta da Natale Parisi.

L’attore biscegliese spiega i motivi del componimento: «Con questa poesia, ringraziando l’autore Natale Parisi e di concerto al tema brillantemente trattato, ho voluto soprattutto condividere il profondo senso di gratitudine, in chiave interpretativa e attoriale, nei confronti degli eroi di questo tempo, i medici e gli infermieri. D’altronde, la nostra arte vive di condivisione e relazioni. Nell’attesa della tanto attesa riapertura di set e sale mi piaceva sposare l’idea di Natale in una veste teatrale quale omaggio anche per chi soffre e sta lottando in silenzio contro il virus».

Nicola Losapio, riflettendo sul tema del Covid-19, nel solco dello scritto di Parisi, aggiunge un commento sulla riapertura delle sale, fissata al 15 giugno prossimo, facendo proprie le parole di Pierfrancesco Favino: «Le sale, intese come cinema ma anche come teatri, saranno comunque le ultime ad aprire e se ne parla sempre troppo poco. Intanto l’impegno rimane quello a tenere alta la guardia, nonostante il mondo della cultura sia attualmente ingessato».

Ancora impegnato tra cinema e teatro, Losapio vanta già importanti apparizioni televisive come quelle in Rai de La vita Promessa di Ricky Tognazzi e di Figli con Alessandro Preziosi, oltre a Basta un paio di Baffi con Sergio Assisi e Il capitano Maria con Vanessa Incontrada.

Per ascoltare la lettura: