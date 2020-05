Verso la Fase 3, da oggi il settore Food riapre. Ecco l'elenco di obblighi e le misure

Si riparte. Fase 2bis o Fase 3? Sarà il tempo a dirlo ma da oggi l'unica certezza saranno le saracinesche sollevate per tutti i bar, i pub, le pasticcerie e i ristoranti. Tutti aperti ma con nuove regole, alcune obbligatorie altre facoltative quali ad esempio il rilevamento della temperatura ai clienti. Sopra i 37,5° si dovrebbe vietare l'accesso nell'attività ma comunque il controllo della temperatura non è obbligatorio.

L'accesso nei locali è consentito nei limiti in cui verrà garantita la distanza interpersonale di un metro di distanza rispetto ad ciascun cliente, stessa distanza deve essere garantita anche nelle aree esterne.

Per quanto riguarda il personale in servizio e a contatto con i clienti si registra l'obbligo di indossare la mascherina, mentre il personale in cassa può non avere obbligo di mascherina a condizione che ci sia una barriera che lo divida dal cliente.

I clienti possono non indossare la mascherina mentre consumano, ma sono obbligati ad averla se lasciano il proprio tavolo ad esempio per andare in bagno.

I bagni devono essere costantemente igienizzati e al temine del servizio, tutti i servizi igienici e gli spazi comuni devono essere disinfettati. Inoltre ogni locale all'ingresso dovrà mettere a disposizione il gel igienizzante per le mani.

Tra i consigli per i proprietari di locali: favorire la prenotazione, evitando assembramenti. È inoltre consigliabile mantenere l'elenco delle prenotazioni per 14 giorni, così da consentire - in caso di eventuale contagio di una persona che è stata in quel locale - più agevolmente la mappa dei potenziali contagi. Vanno favoriti metodi di pagamento elettronici e bisogna cercare di evitare di maneggiare menù o altro tipo saliere, oliere.

L'unico limite previsto fino a fine mese sarà quello degli orari: fino al 31 maggio, da domenica a giovedì sarà possibile stare aperti fino alle 24, nel weekend fino all'una di notte.

Capitolo a parte per la musica: sarà possibile metterla in filodiffusione sino ad un'ora prima della chiusura. Sconsigliati gli eventi live: "Almeno fino a fine mese, sono vietati spettacoli ma eviterei anche musica dal vivo che inevitabilmente crea assembramento", ha dichiarato il sindaco Bottaro.

"Per chi farà richiesta di utilizzo del suolo pubblico, l'amministrazione cercherà, ove sarà possibile, di favorire in tempi brevissimi la disponibilità alla fruizione e occupazione del suolo pubblico ma ovviamente sarete responsabili di quanto accade in queste aree".