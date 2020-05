«E' il momento di una legge che punisca il reato di omofobia»

«Esattamente quattro anni fa con il governo Renzi è stata approvata la legge sulla convivenza civile. Un grande passo avanti nel nostro Paese, con le parole di Maria Elena Boschi: "Io sono orgogliosa di questa battaglia. Lo rifarei una, dieci, cento volte"».

A scriverlo è Francesca Todisco, coordinatore del comitato "liberaMente" Italia Viva Bisceglie, in occasione della Giornata contro l'omofobia.

«Ora - aggiunge - è il momento di una legge che punisca il reato di omofobia, con adeguate disposizioni normative per combattere i crimini di odio contro le persone LGBT: sono I fatti di cronaca che segnalano un aumento nel numero e nella gravità di atti di violenza nei confronti di persone omosessuali e transessuali, in un clima ostile che favorisce azioni di bullismo e vede addirittura giovani costretti dalle proprie famiglie a lasciare casa.

E' triste che ancora in Italia esista una discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, nonostante la citata recente introduzione dell'unione civile per le coppie dello stesso sesso. In quei mesi di quattro anni fa, anche la legge sul testamento biologico, sul dopo di noi, sull’autismo e tante altre a favorire l’affermazione dei diritti e il no a qualsiasi discriminazione . “È stata una stagione di riforme vere e belle, della politica che si occupa e si appassiona dei diritti delle persone. Una stagione purtroppo preceduta e seguita da stagioni di chiacchiere”, ricordava il nostro presidente Ettore Rosato, oggi ribadiamo il nostro impegno per riprendere il filo di quella stagione».