​Biscegliesi nel Comitato tecnico scientifico​, i complimenti della Confcommercio

A poco più di 24 ore dalla costituzione del comitato tecnico scientifico fortemente voluto dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, per definire regole e protocolli per la ripresa in Puglia delle attività di ristorazione, wedding ed entertainment che ha visto nella scelta di tutti componenti la nomina di 3 imprenditori che operano a Bisceglie (Roberto Maggialetti – Discoteca DF di Bisceglie, Nicola Pertuso componente del Consiglio Direttivo nazionale della Fipe e Angelo Tortora, Sala Ricevimenti Casale San Nicola) giungono le dichiarazioni di Leo Carriera – direttore Confcommercio:

“Mi congratulo per tali nomine, in primis per lo spessore umano e professionale che i 3 imprenditori sono certo saranno in grado di offrire. E’ per me un onore e motivo di vanto annoverare tali imprenditori tra i soci del CONBITUR ricostituito a maggio 2019. Nicola Pertuso, è componente del consiglio direttivo nazionale del FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) Roberto Maggialetti da molti anni imprenditore nel mondo delle discoteche e dell’entertainment e Angelo Tortora, amministratore della nota sala ricevimenti Casale San Nicola sono la sintesi dell’eccellenza imprenditoriale nella nostra città ed espressione vivente di lungimiranza e capacità imprenditoriale con profonde ricadute sull’intero territorio.

La loro nomina è il suggello di competenza e professionalità acquisita sul campo e sono motivo di orgoglio e monito di incoraggiamento per tutti quegli imprenditori biscegliesi associati a Confcommercio e ai Comitati e Consorzi ad essa aderenti che operano nel settore dei Pubblici Esercizi e che hanno subito sin da subito le “inevitabili” conseguenze delle restrizioni legate all’emergenza Covid 19.

A loro giungano i migliori auguri per un lavoro che si preannuncia arduo e delicato.”