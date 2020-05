​Fata: «Stop ai ritardi. Potrebbero essere una mannaia per chi soffre la crisi»

«Vorremo conoscere quali sono i provvedimenti che si attueranno sotto il profilo igienico sanitario, tema di assoluta priorità’ in questo momento dell’amministrazione comunale di Bisceglie. La vicina Molfetta ha già previsto fino a fine ottobre interventi in questa direzione».

E' quanto scrive, in una nota, il Consigliere comunale di opposizione Vittorio Fata.

«Bisceglie - prosegue - continuerà a prendere disinfezioni anti-covid? E le disinfestazioni contro insetti e ratti? Sono ritornati alla grandissima gli abbandoni di rifiuti. Quando avremo la regolamentazione di accesso alle spiagge pubbliche e la loro pulizia?

Capiamo le difficoltà derivate dall’emergenza covid, ma la città ha bisogno di risposte chiare su molti argomenti. I commercianti e ristoratori non sanno ancora quale sarà il loro futuro. Sono pervenute da più parti sollecitazioni e proposte.. non bisogna attendere ancora, il ritardo accumulato potrebbe essere una mannaia per i tanti che già soffrono per questa crisi».