​Crisi del settore turistico, l'appello dell'imprenditore biscegliese Enzo Rubini

L’emergenza Covid-19 ha colpito in maniera decisa anche il settore del turismo. Giunge una lettera aperta a cura del biscegliese Enzo Rubini, amministratore unico di Enzo Viaggi & Servizi – Agenzia Viaggi e Tour Operator, in merito alle conseguenze che si sono abbattute su viaggi e attività turistiche in genere. Rubini scrive:«A queste condizioni non si può riaprire. Il turismo è in ginocchio! La mia azienda non riapre!»

Tale sembra essere la volontà espressa dagli imprenditori turistici che, con senso di responsabilità, fino a oggi hanno cercato soluzioni possibili (e impossibili) per andare avanti e per dare futuro ai propri dipendenti, oltre che a un comparto strategico per l'economia della Nazione. Attualmente, emerge la rassegnazione degli imprenditori che, fino all'ultimo, hanno cercato di mantenere alta la guardia.

Enzo Rubini scrive: «Dove sono gli aiuti annunciati? Cosa si pensa di ottenere con l’iniquità di un ‘Bonus Vacanze’ sotto forma di credito d’imposta? È questa la “potenza di fuoco”? E ancora, può mai esistere un settore turistico senza agenzie viaggi e tour operator? Può mai esistere un settore turistico senza alberghi e strutture ricettive, compagnie di trasporto, ristoratori e guide turistiche?». Altra domanda ricorrente riguardante il settore: quanto vale il turismo in termini di posti di lavoro, punti sul PIL e contributi versati?

Rubini, inoltre, facendosi promotore dell’iniziativa aggiunge: «Occorre un’iniezione di liquidità immediata, servono risorse a fondo perduto, coerentemente con quanto fatto da diversi Stati europei, in favore di un settore che altrimenti non ha possibilità di rialzarsi. Siamo ben consci che i problemi e le situazioni sul tavolo in seguito all’emergenza Covid-19 siano molte e delicate, ma noi ci sentiamo abbandonati dal Governo e vittime».

L’auspicio di Enzo Rubini e di tutte le aziende attive in campo turistico è quello della ripartenza grazie soprattutto alla forza degli imprenditori del settore. Tuttavia, è strettamente necessario un incoraggiamento delle Istituzioni nazionali.