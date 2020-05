​Ha solo sei anni, Lorenzo lancia un appello a Conte: «Fa qualcosa anche per i piccoli»

Dalle pagine de Il Messaggero un bimbo biscegliese di sei anni lancia un appello al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: «Tu devi trovare una soluzione per noi bambini, sennò noi non potremo né andare a scuola e né fare la nostra normalità, perché noi aspettiamo che questa situazione passi soprattutto per andare a scuola e poi anche per andare al mare, o a passeggiare. Se trovi soluzioni solo per i grandi, noi bambini cosa dobbiamo fare?».

Si chiama Lorenzo. E questo è l'articolo che gli ha dedicato il quotidiano della Capitale. Subito dopo il video che ha fatto emozionare.

https://www.ilmessaggero.it/italia/coronavirus_giuseppe_conte_lorenzo_bambino_appello_scuola-5229981.html