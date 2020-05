​«Se aspettiamo i fondi dello Stato, Bisceglie muore. Approviamo subito il documento Vision»

«Durante la conferenza dei capigruppo che si terrà nel pomeriggio, oltre a ribadire la necessità di affrontare la questione dell’ospedale civile, chiederò di effettuare immediatamente un consiglio comunale per discutere e approvare il documento programmatico di rilancio delle attività produttive economiche e lavorative della Città».



E’ quanto annuncia il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Si potrà partire – prosegue - dall’ottimo documento approvato dal CdA del GAL Ponte Lama per poi stilare una serie di indicazioni strategiche e di carattere agevolativo e contributivo per tutte le attività e gli esercizi della città di Bisceglie. Il decreto-rilancio del Governo Conte risulta inefficace per la confusione sui tempi e sulle modalità di attuazione (passeranno ancora mesi). Bisceglie non può stare ad aspettare le lungaggini della “burocrazia politica nazionale”. La città da mesi è morta. Facciamo in modo che questa “morte” non sia definitiva».