​Fase 2, ripartono le attività di tatuaggio, piercing, centri per il benessere

Arriva la disciplina per le attività di tatuaggio, piercing e per i centri benessere. Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha emanato una specifica ordinanza che contiene le prescrizioni da os-servare per esercitare queste attività.



«È consentito – è scritto nell’ordinanza – l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing (Codice ATECO 96.09.02), nonché delle attività dei centri per il benessere fisico (Codice ATECO 96.04.10) a condizione che vengano svolti per appuntamento, assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo nonché nel rispetto delle misure specifiche di seguito stabilite. Le attività sono consentite a condizione che gli esercenti abbiano posto in essere le indicazioni previste dal Documento INAIL richiamato in premessa nonché dai Protocolli condivisi allegati al D.P.C.M. 26/04/2020 se ed in quanto applicabili alle tipologie di attività di cui alla presente Ordinanza». Nello stesso provvedimento vengono chiarite anche le specifiche delle mascherine che gli operatori sono tenuti a indossare.