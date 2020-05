​«L’emergenza ha acceso i riflettori su violenza di genere, terzo settore e pari opportunità​»

«L’emergenza ha acceso i riflettori su diversi settori strategici, quali la violenza di genere, il terzo settore e le pari opportunità. Doveroso ricordare la Convenzione di Istanbul, tata varata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio del 2011, il suo fulcro è la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, e la conseguente protezione delle vittime di violenze».

E' quanto sottolinea Francesca Todisco, del Comitato Italia Viva “LiberaMente” Bisceglie.

«La Convenzione - ricorda Francesca Todisco - si fonda su quattro concetti:

prevenzione, intesa come sradicamento degli stereotipi e modifica dei comportamenti

protezione per mezzo dell’adozione di misure legislative mettendo a disposizione delle vittime assistenza, consulenza legale e di supporto psicologico

repressione attraverso la criminalizzazione dei comportamenti violenti

intervento politico per inibire violenze.

Aggiungiamo che l'Istat ci dice che il 93,4% dei casi di violenza alle donne avviene tra le mura domestiche.

Per tali ragioni intendiamo avvalerci delle risorse sul territorio di esperti nel settore che operano da decenni per prevenire o assistere vittime di tali ingiustizie. A nostra volta ci terremo a disposizione di coloro che operando in tale settore hanno bisogno di supporto pratico, per gli spazi, per i mezzi e per le risorse impiegate, e con le nostre comunità territoriali raccoglieremo idee e soluzioni per modifiche o migliorie da apportare

A tal proposito, condividiamo le parole della Ministra Bonetti: "La crisi sanitaria ci può dare un'opportunità straordinaria sul fronte educativo. Questo non è un fatto privato ma un impegno che dobbiamo assumerci in comunità. Questo vuol dire destinare adeguate risorse economiche a colmare il divario, ma anche a investire in politiche educative di supporto"».