«​Le coppie che rimandano il matrimonio non perderanno le caparre»

«Approvato alla Camera il mio ordine del giorno con cui ho chiesto al Governo di considerare nei prossimi provvedimenti idonee disposizioni affinché le giovani coppie che hanno dovuto annullare la data del loro matrimonio non perdano le caparre già erogate per l’organizzazione delle proprie nozze. Inutile sottolineare quanto questo momento di emergenza abbia colpito il settore dell'organizzazione dei matrimoni, una crisi per la quale siamo stati sollecitati anche dagli operatori ad intervenire».

Così Davide Galantino, deputato biscegliese di Fratelli d'Italia.