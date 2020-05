​Fase 2, le richieste della Confcommercio all'amministrazione di Bisceglie

La Confcommercio di Bisceglie ha presentato ieri pomeriggio all’Amministrazione Comunale e al Sindaco Angelantonio Angarano una serie di misure che delineano le prime linee guida per fronteggiare la crisi economica dopo l’emergenza Covid-19, e ben avviare la Fase2, da applicare in breve tempo.

“Il tempo è importante non solo per le graduali riaperture delle attività - scrive il Direttore Confcommercio Bari BAT Leo Carriera - ma anche per il ruolo che devono svolgere le istituzioni pubbliche alle quali tutti chiedono di intervenire per far ripartire l'economia locale.”

Tra le proposte presentate:

Esenzione TOSAP 2020 della tassa di occupazione suolo pubblico, ivi compresa quella relativa all’occupazione dei Dehors;

Esenzione TOSAP 2020 per postazioni dei titolari di posteggio nelle aree mercatali che hanno sospeso l’attività;

Esenzione TARI del 100% per utenze non domestiche per il periodo di sospensione delle attività a seguito delle misure restrittive dei decreti del governo;

; Promozione di una efficace campagna di comunicazione a sostegno del brand “ Destinazione Bisceglie ” a favore del turismo di prossimità, per non dissipare l’attrattività conquistata negli ultimi anni dalla Città di Bisceglie;

” ideato ed elaborato dal per rilanciare alcuni importanti comparti dell’economia locale; Accelerare la conclusione della progettazione delle opere pubbliche con conseguente avvio, in tempi rapidi, dell’iter per la realizzazione delle opere pubbliche anche al fine di sostenere economicamente le imprese e i lavoratori che operano nel settore.