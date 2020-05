Angarano: «I contagiati a Bisceglie scendono a 20. Continuiamo a prenderci cura di noi stessi»

«Nella giornata nazionale dell’infermiere, cominciamo il report sull’emergenza sanitaria in corso con un pensiero speciale proprio agli infermieri, e con essi ai medici e a tutti gli operatori sanitari, che dall’inizio della pandemia stanno lavorando con grandissimo impegno e professionalità, mettendo in pericolo la loro salute per curare la nostra».

A parlare è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Per tributare loro la nostra enorme gratitudine - prosegue - ho scelto simbolicamente questa foto, ormai molto famosa, che ci ha commosso: un’infermiera, esausta, si addormenta sulla scrivania, davanti ad un pc. Solo qualche minuto per recuperare le energie e tornare a combattere con tutte le forze in corsia contro il Coronavirus. Quell’infermiera ha contratto il Covid-19 ma, guarita, è tornata subito al lavoro in ospedale. Nello spirito di quell’infermiera rivedo quello di tanti suoi colleghi che non hanno mai smesso di lottare e stanno lottando tuttora.

Veniamo ora alla situazione di Bisceglie. I positivi al Covid-19 nella nostra città scendono a 20, dei quali 13 in quarantena domiciliare e 7 pazienti dell’ex istituto ortofrenico ospitati nel plesso Covid all’interno della struttura di Universo Salute. Le persone in isolamento precauzionale nella loro abitazione, benché negative, sono 15. I dati continuano a far ben sperare, ma vi ricordo che in questa fase sono fondamentali prudenza e cautela, uso della mascherina e rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Prendiamoci cura di noi stessi».