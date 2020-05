«Dal M5S soldi per ristrutturare le scuole solo a chi si iscrive alla piattaforma Rousseau»

«Abbiamo interrogato il Ministro dell’Istruzione Azzolina per sapere se è sua intenzione bloccare l’iniziativa del Movimento 5 Stelle “Facciamo Ecoscuola”, che strumentalizza la precaria condizione degli edifici scolastici. Per partecipare al progetto, ci si deve iscrivere necessariamente alla piattaforma Rousseau, notoriamente collegata al M5S. La proposta migliore viene scelta dagli iscritti. È qui che si presenta un altro tranello: ciascun Istituto per vincere l’ambìto premio a suon di click incentiverà, inevitabilmente, l’iscrizione di massa dei genitori degli alunni, nonché dei parenti di costoro. Non significa che questi voteranno il M5S ma certamente andrebbero ad implementare il numero degli iscritti al sistema Casaleggio. Un metodo becero e disonesto per colmare il calo delle iscrizioni alla piattaforma, come confermano i dati della partecipazione alle ultime votazioni online.

Infine abbiamo chiesto al Ministro quali iniziative urgenti intende intraprendere per migliorare le condizioni dell’edilizia. Ribadiamo: il M5S è forza di Governo, ha la maggioranza con gli alleati del PD e ha tutti gli strumenti idonei a superare l’annosa questione della fatiscenza delle strutture scolastiche».

Così i deputati di Fratelli d'Italia Davide Galantino e Paola Frassinetti.