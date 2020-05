«I giovani trattati come capri espiatori del disordine e del degrado sociale e ambientale»

«Troppi attacchi ai giovani. Che insegnamenti dà una classe dirigente che privilegia i voltagabbana e i furbastri alle persone serie? Non c’è un impegno che la classe dirigente del nostro Paese mantiene? Non c’è’ regola che venga rispettata da chi governa? Non c’è sanzione che venga irrogata contro malaffare e furbastri? Si condanna al pubblico ludibrio la “bravata” di ragazzi o si “arresta” chi beve un caffè in periodo Covid, mentre la fanno franca coloro che fanno appalti diretti multimilionari in barba alle leggi, come si dimostra quotidianamente nelle varie trasmissioni televisive».

Dopo la levata di scudi da parte di alcuni esponenti politici di primo piano a Bisceglie, sul caso delle bottiglie vuote lasciate in spiaggia e sul lungomare interviene il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Una classe governativa incapace e autoreferenziale - scrive - che, come tutti i soggetti deboli e incapaci, se la prende oggi con i giovani a cui questa società sta togliendo anche la speranza, dopo aver tolto lavoro, sport, scuola e benessere. Questo periodo di emergenza sta mettendo a nudo i difetti (prima meglio nascosti) della politica moralista e doppiopesista dei nostri tempi, che si appella alle regole per darsi un tono autoritario e poi le calpesta quando si tratta di fare affari o di “coprire se stessi” o gli “amici” di cordata.

Emblematiche le foto sul profilo Facebook di Angarano di ogni “pagliuzza”che rileva e fotografa in giro, mentre non vede le “travi” della sua amministrazione. Restituiamo il futuro ai nostri ragazzi cominciando da noi: gli impegni di aiuti ai cittadini in difficoltà non siano proclami per prendere per i fondelli la gente e le regole non siano “clave” da brandire per minacciare le libertà dei cittadini e dei più giovani. Chi governa in questo “maledetto periodo covid” cominci a dare l’esempio: meno affari e incarichi personali e più solidarietà e attenzione ai cittadini e, specialmente, ai giovani, che sembrano assurdamente diventati i capri espiatori del disordine e del degrado sociale e ambientale a cui, invece, proprio governi irresponsabili hanno contribuito in modo determinante».