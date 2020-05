Minorenni beccati mentre rompono bottiglie di vetro in spiaggia, multe ai genitori

Sono stati colti in flagrante dalla Polizia Locale mentre in spiaggia (altezza “Macello”) erano intenti a rompere bottiglie di vetro, lanciandole. Per questo stamattina tre minorenni sono stati identificati dalla Polizia Locale. I rispettivi esercenti la potestà genitoriale saranno multati ai sensi dell’art. 9 del regolamento di Polizia Urbana. Gli agenti sono intervenuti su segnalazione di privati cittadini, i ragazzi non hanno saputo fornire una spiegazione sulla loro censurabile condotta.

“Dove non arriva il senso civico di ognuno di noi devono intervenire le sanzioni, senza alcuna tolleranza, come avvenuto oggi”, ha sostenuto il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Detto ciò, però, bisognerebbe anche riflettere sul perché accadano episodi gravi come questo, che denotano l’assenza totale di rispetto del patrimonio pubblico, con inspiegabili sfregi che deturpano il nostro paesaggio e ci feriscono. Insieme dobbiamo raddoppiare gli sforzi per diffondere il seme dell’educazione civica sin dalla tenera età. I controlli e la repressione non possono bastare se non accompagnati da una maggiore sensibilizzazione sulla necessità di impegnarci a preservare quello che appartiene a tutti”.