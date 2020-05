​Progetto "Scuole sicure"​, Bisceglie unica città della Bat coinvolta

Il Comune di Bisceglie aderisce a "Scuole sicure": controlli, videosorveglianza e sensibilizzazione.

Lo rende noto il Sindaco, Angelantonio Angarano che spiega che si tratta di un progetto del Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura di Barletta Andria Trani, che prevede un finanziamento di circa 31mila euro per la Città di Bisceglie.

«Secondo il progetto che abbiamo presentato - scrive Angarano-, dal prossimo anno scolastico, da ottobre a tutto il mese di maggio, ci sarà un maggiore pattugliamento da parte della Polizia Locale delle scuole medie “Battisti” (compreso il plesso in via Carrara Reddito), “Ferraris” e “Monterisi” e delle scuole superiori “Dell’Olio”, “Da Vinci” e “Cosmai”.



Saranno inoltre posti in essere controlli per contrastare l’attività di spaccio, detenzione e consumo di stupefacenti sia all’esterno degli istituti scolastici che all’interno.

Al fine di rafforzare ulteriormente i controlli, inoltre, saranno installate telecamere di videosorveglianza agli ingressi dei tre istituti di istruzione di secondo grado, mentre sistemi di videosorveglianza sono già operativi in via Pozzo Marrone e via Calace per monitorare le scuole secondarie di primo grado.

In condivisione con i Servizi Sociali Comunali si prevede anche una campagna informativa attraverso una serie di incontri con gli studenti che frequentano il primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa sarà attuata in collaborazione tra la Polizia Locale e personale dei Servizi Sociali con il profilo di psicologi e assistenti sociali ed avrà ad oggetto l’illustrazione degli effetti pregiudizievoli conseguenti all’assunzione di sostanze stupefacenti ed alcoliche.

Un segnale di attenzione alla crescita sana nei nostri ragazzi, in un’età delicata in cui è fondamentale far capire loro l’importanza di fare le scelte giuste per il loro bene. Per questo si punta, oltre che sui controlli, anche sulla sensibilizzazione e sull’informazione. Famiglia, scuola, pubblica amministrazione: insieme dobbiamo cooperare, facendo tutto il possibile, per proteggere i nostri ragazzi dalle devianze che possono minare pericolosamente il loro avvenire.

Come giustamente rileva Francesco Coppolecchia, presidente della I Commissione consiliare, che si occupa di sicurezza urbana, la nostra Città è tra le 100 italiane e le 5 in Puglia (unica nella Bat) coinvolte in questo progetto molto importante di Ministero e Prefettura. Con la nostra Amministrazione le telecamere di videosorveglianza sono state praticamente triplicate e ci stiamo impegnando per aumentarle ulteriormente per supportare le forze dell’ordine nel presidio del territorio. Ma questo è solo un aspetto del costante impegno in tema di sicurezza e ordine pubblico».