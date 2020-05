«​Se c'è pericolo si facciano controlli. Se non c'è pericolo stop alla demonizzazione di chi esce»

«E pensare che fino a qualche giorno fa avevamo i droni e gli elicotteri. Cosa è cambiato in qualche giorno? Chi decide quando controllare o allentare? Da che dipende? dalla “borsa” o da qualche “scienziato”? Chi decide che un’attività può stare aperta e un’altra chiusa? Perché le date 18, 1 o altro? È come la tombola o il gioco dell’oca? Perché una regione sì e una regione no? Perché un giorno allarmisti e un giorno ottimisti? Lo stesso governo, le stesse persone, gli stessi “scienziati” che hanno detto sta andando tutto bene hanno fatto abbassare la tensione. A Bisceglie è una settimana che il Sindaco dice che va tutto bene, che i tamponi si fanno veramente e sono negativi, che l’aumento dei morti a Bisceglie del 50 per cento ad aprile e solo fatalità, e poi lo stesso Sindaco si lamenta contro le persone che vanno per strada».

E' quanto scrive il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Ce la possiamo prendere - prosegue - solo e sempre con gli altri e con i cittadini? Vogliamo dire anche che chiunque può dire che va a trovare un congiunto o va a prendere un gelato e non gli si può contestare niente. Non è uno stato di polizia ma di diritto. Se sta pericolo lo si dica con chiarezza e si sia rigorosi con tutti e non solo con chi “bacia l’anello” di chi ha il potere. Se questo pericolo non sta la si finisca di demonizzare i cittadini, padri mamme e figli che camminano per strada. Se c’è una legge che lo impedisca si facciano le multe e non le foto come quelle che pubblica Angarano sul suo profilo contro ignari cittadini. Se la legge lo consente, invece, si stia zitti e chi governa dia per primo qualche segnale di responsabilità, sensibilità e civiltà istituzionale, sbloccando i soldi dei cittadini che vengono ancora oggi tenuti nelle casse comunali senza motivo. Basta con la politica del "fate come dico io, non fate come faccio io"».