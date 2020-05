Presenze turistiche, dopo anni di crescita Bisceglie rischia il tracollo

La stagione turistica 2020 preoccupa non poco un Paese come l'Italia che ha in questo comparto uno dei punti di forza dell'intera economia. L'emergenza sanitaria e la successiva crisi economica lascia temere ad un crollo delle presenze turistiche in tutte le città. Allora siamo andati a capire qual'era il trend a Bisceglie negli ultimi anni. I dati sono riepilogati in questo articolo a firma di Antonio Rana.

Nel 2019 a Bisceglie i flussi turistici calano. Tutto ciò a fronte di una stabilità delle presenze registrate in Puglia (+1,6%) e ad un aumento delle presenze complessive nella Bat (+3,9%).



Nella nostra città, insieme a Barletta, Margherita di Savoia, San Ferdinando e Trinitapoli, si registra infatti una diminuzione dei flussi turistici.

Secondo i dati elaborati su fonte Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del Territorio - Sezione Turismo - Servizio Sviluppo del turismo – Regione Puglia, lo scorso anno a Bisceglie si registrano circa 35 mila arrivi, corrispondenti a circa 80,7 mila presenze, con una permanenza media nelle strutture ricettive della città intorno a 2,3 giorni. Rispetto al 2018 si assiste ad un calo del 2,9% degli arrivi e ad una diminuzione dell’1,3% delle presenze. Su questa contrazione pesa la contrazione degli italiani piuttosto che dalla clientela straniera.



In particolare nel 2019 per la clientela nazionale si assiste ad un calo del 4,6% degli arrivi e del 7,1% delle presenze rispetto all’anno precedente. Nel caso degli stranieri arrivi e presenze crescono rispettivamente del 3,8% e del 14,3% rispetto al 2018.

L’analisi per struttura ricettiva mostra che nel 2019 negli alberghi arrivi e presenze calano rispettivamente dell’1,6% e dello 0,3% nel confronto con l’anno prima. Per gli italiani si osserva una diminuzione degli arrivi del 3,8% e dell’8,6% delle presenze. Nel caso degli stranieri si assiste ad un aumento di arrivi e presenze rispettivamente del 7,7% e del 23,6%. Negli esercizi extralberghieri nel 2019 si assiste ad un calo generalizzato di arrivi e presenze. In particolare per la clientela nazionale si osserva un calo dell’8,7% degli arrivi e dell’1,6% delle presenze. La domanda estera vede ridurre arrivi e presenze rispettivamente del 9% e del 10,2%. Le variazioni sono calcolate rispetto ai risultati del 2018.

Un altro aspetto interessante riguarda l’analisi dei flussi per area di provenienza. Per gli italiani nel 2019 le principali regioni di provenienza sono nell’ordine Puglia, Lombardia, Campania, Lazio, Emilia – Romagna, Veneto e Calabria. La preferenza resta accordata agli alberghi e comunque il trend di lungo termine evidenzia una certa variabilità. Tale fenomeno è ancora più chiaro nel caso degli stranieri, fra i quali nel 2019 prevalgono i clienti provenienti da Francia, Germania, Bulgaria, Belgio, Russia e Polonia. In particolare, francesi e tedeschi costituiscono circa il 40% delle presenze turistiche estere. Peraltro fra il 2018 ed il 2019 si rileva un calo dei tedeschi ed un aumento della clientela francese. Fra gli altri, aumentano anche bulgari, belgi e polacchi.

Le condizioni della domanda vanno come sempre contestualizzate nello scenario dell’offerta ricettiva. In proposito la consistenza delle strutture mostra un incremento di esercizi extralberghieri (che salgono a 72) piuttosto che di alberghi (7). Si rileva poi un aumento del numero dei posti letto. In tali condizioni negli ultimi due anni il tasso di occupazione lorda si attesta intorno al 19-20%, con un leggero aumento nel 2019. Questa variazione dipende dalla rimodulazione della struttura dell’offerta in funzione della bassa permanenza media dei turisti. Il fenomeno è più evidente nel sistema extralberghiero piuttosto che in quello alberghiero. Nel primo caso il tasso di occupazione lorda è altalenante intorno al 5-8% con un calo nel 2019 (7 letti occupati su 100 disponibili), mentre per gli albergatori si osserva un aumento (dal 33,6% nel 2018 al 43,1% nel 2019).

In sintesi, a Bisceglie è vero che le presenze sono più che raddoppiate nell’ultimo decennio, ma il turismo stenta a decollare per diverse ragioni, fra le quali si possono citare la bassa permanenza media (2 giorni), la bassa fidelizzazione della clientela nazionale ed internazionale, il basso livello di destagionalizzazione, il basso tasso di occupazione dei letti nelle strutture ricettive, la scarsa programmazione a lungo termine e l’elevata quota di sommerso per la presenza di seconde case. A tale proposito, secondo la NMTC (New Mercury Tourism Consulting) di Firenze le presenze ufficiali dichiarate vanno quintuplicate. In ogni modo, anche in base a tali stime nel 2019 si riscontra un calo ancora più netto e consistente (-10% rispetto al 2018). In definitiva, a fronte di un livello di domanda poco soddisfacente continua a contrapporsi un ricco e variegato sistema dell’offerta.