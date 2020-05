​Apre a Bisceglie Compass Quinto

Situata in via Imbriani, Compass Quinto è un marchio di Compass Banca S.p.A., concesso in licenza non esclusiva a Futuro S.p.A., società specializzate nel credito al consumo del Gruppo Mediobanca.

Il marchio identifica la Rete agenziale, mandataria di Compass Banca S.p.A. e Futuro S.p.A. specializzata nella concessione di finanziamenti personali rimborsabili mediante Cessione del quinto/Delegazione di pagamento erogati da Futuro S.p.A., operante su tutto il territorio nazionale, che ha a disposizione un'ampia gamma di prodotti da offrire alla clientela:

Cessione del Quinto

Delegazione di pagamento

Prestiti personali

Mutui immobiliari

Carte di credito

Polizze assicurative in modalità stand-alone

La Rete Compass Quinto è presente in tutto il territorio nazionale e offre soluzioni di finanziamento a lavoratori dipendenti e pensionati, attraverso un processo efficiente e servizi a valore aggiunto. A seconda delle caratteristiche dell’azienda o dell’amministrazione datrice di lavoro del cliente, fornisce soluzioni personalizzate e competitive, sia dal punto di vista finanziario che operativo, grazie a professionisti esperti e competenti in grado di offrire al Cliente un servizio qualificato, trasparente ed affidabile sull’intera gamma di prodotti.