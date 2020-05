​Picco nei decessi a Bisceglie, Spina: «Presto un Consiglio comunale sull'argomento»

«Quasi il 50 per cento in più rispetto ai 6 anni precedenti: il 2020 è stato un anno sfortunato o saranno morti di “morbillo”? Cosa ci dirà il Sindaco, che come autorità sanitaria ha sempre dichiarato di aver tenuto tutto sotto controllo e ci ha ha sempre detto di averci immediatamente informati su tutto? Gli sarà sfuggito, come responsabile sanitario e dei registri dello stato civile, che il numero dei contagiati diminuiva perché non si facevano più tamponi e i vecchi contagiati a Bisceglie morivano anziché guarire? Anche gli otto morti dell’ortofrenico (da tanti anni nei reparti della Cdp e risultanti residenti in quella struttura), saranno casualmente morti tutti insieme in questo periodo per qualche malanno di stagione (Angarano sicuramente ora si informerà e ci informerà sulle cause)?».

L'articolo pubblicato ieri da BisceglieLive.it ha trovato subito sponda politica nell'intervento del Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina che chiede chiarimenti in merito. Una situazione che certamente non può passare sotto silenzio.

«Quando chiedevamo al sindaco il numero dei deceduti a Bisceglie - scrive ancora Spina -, illustri sostenitori de La svolta ci attaccavano, perché secondo loro bastava la parola di Angarano: come sempre ...la sua parola non è stata pari alla VERITA’. Si accertino ora le cause vere di queste morti innocenti, perché anche quelli che non “hanno voce” meritano, almeno dopo la morte, il rispetto di una comunità che sembra aver smarrito, con questo governo cittadino bugiardo e arrogante, ogni barlume di umanità e rispetto verso i più deboli. Chiederò subito un Consiglio comunale per discutere e ascoltare le valutazioni dell’amministrazione comunale. Se avessimo avuto oggi notizia di una moria di animali di una qualsiasi specie (e chi mi conosce sa quanto io ami gli animali, avendo adottato ben tre cani), oggi avremmo avuto le tv nazionali e i giornalisti nazionali in fila con tanti cittadini a fare manifestazioni di protesta o sensibilizzazione. Scommettiamo che a svoltisti e suoi opinionisti fiancheggiatori, dei morti innocenti e indifesi non interesserà niente? Un motivo in più per lottare per il cambiamento del Sistema Bisceglie che Governa la città».