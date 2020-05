​Fondi per la scuola Monterisi, Spina: «Ma quando arriveranno i progetti di Angarano?»

«Scuola Monterisi: un altro finanziamento, un’altra opera dell’amministrazione Spina. Voglio ringraziare e ricordare agli amici della Giunta comunale rimasta in carica dopo la mia cessazione (Vittorio Fata, Vincenzo Valente, Giovanni Abascia, Paolo Ruggieri, Onofrio Caputi, Stefania D’Addato e Rachele Barra) che con deliberazione di G.M. N. 7 del 17.01.2018, in attuazione del piano delle opere pubbliche da me fortemente voluto nel 2017 (ultimo anno di mia sindacatura), ebbero l’intuizione di approvare il progetto che oggi è riuscito ad ottenere il finanziamento di 5,3 milioni di euro partecipando all’avviso regionale del 2018».

E' il commento dell'allora Sindaco ed oggi consigliere comunale di opposizione Francesco Spina alla notizia dell'avvenuto finanziamento diffusa dall'Amministrazione comunale.

«Non sarei intervenuto - scrive Spina - per rimarcare questa circostanza (l’importante è’ che i soldi siano arrivati a Bisceglie), ma l’ennesima bugia di un comunicato trionfalistico che ancora una volta non ha citato le date dei provvedimenti e dell’avviso mi costringono oggi a precisare per il rispetto del lavoro fatto da quella mia amministrazione e dagli uomini che l’hanno rappresentata. Mentre i cittadini hanno avuto modo di conoscere i danni e le risorse che Bisceglie perde quotidianamente a causa dei danni di Angarano. Attendono invece con ansia ancora, dopo quasi metà mandato, il primo finanziamento portato a Bisceglie da un progetto “Made in svolta”!».