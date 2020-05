​I dati shock di Bisceglie: +45 per cento di morti nel mese di aprile 2020

I dati non mentono e chiariscono meglio di tante parole cosa sta realmente accadendo attorno a noi. Ufficialmente i decessi direttamente imputabili all’epidemia da coronavirus a Bisceglie sono soltanto due dall’inizio della crisi sanitaria ad oggi.

Quindi, al netto delle persone contagiate, di quelle in quarantena e delle ricadute di questa emergenza sul sistema economico locale, si potrebbe affermare che in fondo Bisceglie, al momento, abbia pagato un tributo in vite umane abbastanza circoscritto (naturalmente con il dovuto rispetto per l’infinito dolore vissuto dalle famiglie dei due deceduti).

Ma è realmente così?

«Una misura più universale dell’impatto dell’epidemia sulla mortalità della popolazione è data dall’eccesso dei decessi, per il complesso delle cause, risultanti dal confronto, a parità di periodo, del dato del 2020 con la media dei decessi del quinquennio precedente (2015-2019). In tal modo si assume implicitamente che la diffusione dell’epidemia produca un aumento dei decessi anche non direttamente riferibili alla sorveglianza Covid-19, ovvero al numero di casi positivi deceduti».

E’ quanto riportato nel dossier pubblicato appena 48 ore fa dall’Istat e prodotto congiuntamente all’Istituto Superiore di Sanità (Iss). L’obiettivo è fornire una lettura integrata dei dati epidemiologici di diffusione dell’epidemia di Covid-19 e dei dati di mortalità totale acquisiti e validati da Istat.

Il problema, per la nostra città, è che i dati analizzati dall’Istat vanno dal mese di gennaio al mese di marzo 2020, mentre al Sud e quindi a Bisceglie, la diffusione del contagio è diventata rilevante tra la fine di marzo e tutto il mese di aprile.

Per questa ragione BisceglieLive.it ha esteso l’indagine analogicamente prendendo come riferimento l’andamento dei decessi in città del mese di aprile a partire dal 2014 ad oggi.

Ebbene, come scritto in apertura, i dati non mentono e forniscono un quadro d’insieme abbastanza preciso. Naturalmente, va sottolineato ancora una volta, si tratta di considerazioni statistiche e non evidenze scientifiche da analisi di laboratorio. Ma ciascuno ne può trarre le dovute conseguenze:

Ecco l’andamento della mortalità (per tutte le cause di morte) a Bisceglie nel mese di aprile dal 2014 ad oggi:

APRILE 2014 = 34 DECESSI

APRILE 2015 = 42 DECESSI

APRILE 2016 = 31 DECESSI

APRILE 2017 = 37 DECESSI

APRILE 2018 = 35 DECESSI

APRILE 2019 = 39 DECESSI

Dunque una media di 36.3 decessi l’anno nel mese di aprile, con un picco anomalo nel 2015 che aveva fatto registrare 6 decessi in più rispetto alla media.

Ebbene il dato di aprile 2020 elimina qualunque dubbio: 52 decessi, praticamente il 45 per cento in più rispetto alla media del periodo. Un dato che potrebbe subire variazioni in aumento per decessi avvenuti fuori dal Comune e ancora non registrati a Palazzo di Città.

Questo dato, di per sé pesantissimo, trova conferma nel Rapporto Istat. Anche nelle regioni del Centro-Nord, nei primi tre mesi dell’anno si è registrato un incremento dei decessi totali (quindi non solo quelli direttamente legati al Coronavirus) del 50 per cento sul dato storico dell’ultimo quinquennio.

A rendere ancora più inquietante il dato biscegliese è la mortalità all’interno della ex Casa Divina Provvidenza, ora Universo Salute.

Ebbene, dai dati ufficiali emerge che per quanto riguarda gli ospiti con residenza permanente alla "Opera Don Uva" sono stati registrati 3 decessi nel mese di marzo e 5 nel mese di aprile 2020. In assenza di uno storico degli anni precedenti non si possono trarre conclusioni scientifiche, ma un dato è certo: la Regione Puglia non ha inserito questi decessi nei consueti aggiornamenti quotidiani sull’andamento dell’epidemia. Quindi non si tratterebbe di casi covid-19. Sarebbe, però, il caso che chi ne ha competenza approfondisse questi dati per dare risposta ai cittadini biscegliesi.