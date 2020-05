​«Nessun nuovo contagio a Bisceglie. In arrivo 21mila mascherine. Fiocco azzurro in Giunta»

«Anche oggi non ci sono stati nuovi contagi. In attesa dell’esito dei tamponi effettuati all’Opera Don Uva (sia ex istituto ortofrenico che Rsa) sono confermati i 56 positivi nella nostra Città, dei quali uno ricoverato al Covid Hospital Vittorio Emanuele II e 19 in quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio. In totale le persone in isolamento sono 40, delle quali 21 negative (familiari dei positivi o entrati in contatto con loro ai quali è stata prolungata la quarantena precauzionale)».



E' quanto riferisce il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano nel consueto report giornaliero sull'andamento del contagio.

«Andiamo avanti con fiducia - prosegue -, consapevoli che stiamo ripartendo gradualmente e che tutti dobbiamo assolutamente continuare ad avere prudenza e cautela, osservando le regole, indossando le mascherine ed mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro.

A proposito di dispositivi di protezione, ringraziamo il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per aver messo a disposizione di Bisceglie 21mila mascherine che doneremo alle persone più bisognose e fragili. In questi giorni comunicheremo le modalità di distribuzione. Chiudiamo la giornata facendo i nostri auguri all’Assessore Roberta Rigante per la nascita del secondogenito Andrea.