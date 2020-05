Puglia, 4 ristoratori su 10 vogliono riaprire nel 2021: «Avremo pochi clienti per reggere i costi»

«Il 41,7% vuol ripartire al più presto, ma il 45,8% vuole riaprire nel 2021». È il risultato del sondaggio condotto dal direttore del Consorzio “La Puglia è Servita”, Vittoria Cisonno, su 70 locali associati. Cinque domande che vanno al cuore delle maggiori criticità in vista dell’apertura prevista per il 1° giugno.

«In Puglia è emerso un mondo della ristorazione spaccato in due sull’apertura, ma tutti sono d’accordo su un punto: subiranno molti danni per il taglio dei posti a sedere. I ristoratori del nostro Consorzio - fa notare Vittoria Cisonno - basano la loro attività sul convivio, sulla condivisione a tavola di una esperienza, che va ben oltre del semplice cibo. Non solo nutrimento, ma piacevolezza».

I risultati del sondaggio condotto forniscono una fotografia puntuale sulla situazione attuale della ristorazione. Il documento finale è stato condiviso e sottoscritto da BuonaPuglia e Agritourist Puglia. Le stesse esigenze, e preoccupazioni, vengono dall’indotto e cioè da AIS Puglia, FIS Puglia, Buonaterra - Movimento Turismo dell’olio Puglia, Movimento Turismo del Vino Puglia.

Ed ecco le risposte emerse dal sondaggio della Puglia, regione in vetta ai sogni del turismo italiano e internazionale.

Aprire il 1° giugno è giusto?

Per il 45,8% servirebbe un piano di riapertura con data fissata al prossimo anno, con finanziamenti pubblici di sostegno”. C’è invece un 41, 7% più ottimista che ha voglia di verificare se vi sono condizioni effettive per ripartire.

Quale sarà la situazione economica della sua impresa?

Dal 1° giugno, chi aprirà non sa se riuscirà a restare aperto (41,7%). Mentre il (29,2%) ipotizza di ridurre costi e quindi anche il personale, c’è invece chi pur nella grande difficoltà prevede che non ridurrà il personale e i costi (12,5%). Infine, c’è chi punta alla diversificazione come elemento di compensazione (16,7%).

Cosa farà perdere più reddito?

Per l’83% non ci saranno clienti a sufficienza per reggere i costi.

L’azienda può attuare il distanziamento?

Anche qui due blocchi quasi contrapposti. Il 29,2 % ha già procurato i DIP e sta formando lo staff. Un su 8 subirà un danno sostenibile dovuto alla riduzione dei posti a sedere (12,5%). Un 37,5% teme soprattutto le disposizioni “sottintese” quindi non espressamente indicate nei provvedimenti legislativi. Molto delicata la situazione di chi (1 su 5) dichiara che il protocollo di distanziamento non è sostenibile con il tipo di ristorazione offerta.

Quanti posti a sedere andranno persi?

Alcune strutture (12%) raggiungono una riduzione di oltre il 70% dei coperti mentre solo l’8% dichiara una riduzione dei coperti inferiore al 50%.

Che misure chiedete al governo?

«Al primo posto (37,5%) dal sondaggio è emersa la richiesta di accesso rapido a strumenti di liquidità finanziaria garantiti dallo stato con interessi bassi o a tasso zero, con lenta restituzione - risponde Beppe Schino, presidente de “La Puglia è Servita” - . Il 29,2% chiede la cancellazione di imposte e tasse per tutto il 2020 perché chi non incassa non può pagare le tasse. Come andare avanti? Il 20,8% indica, come unico modo, la cassa integrazione fino a fine anno”. C’è una bella differenza con quanto, in queste ore, secondo le prime indiscrezioni il Governo vorrebbe fare: cassa integrazione solo fino ad ottobre. Ma con una magra stagione estiva, come potranno sopravvivere le aziende della ristorazione e del turismo enogastronomico?

Altro capitolo delicatissimo - prosegue il presidente Beppe Schino - è quello del credito d’imposta: il 12,5% degli operatori chiede che il 60% dell’ammontare venga riconosciuto al proprietario fino al 31.12.2020 con un 40% dell’imposta a carico del locatario».