​Angarano: «Anche oggi nessun nuovo contagio. Un messaggio di speranza dall'Ospedale»

«"Buon pomeriggio Mister, i tablet dati in donazione all’ospedale stanno facendo il loro lavoro" Il messaggio e le foto arrivano dai corridoi del Covid Hospital “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie dove i pazienti possono comunicare con i propri cari grazie a questi dispositivi generosamente donati, come vi avevo raccontato alcuni giorni fa. Un modo per attenuare la solitudine, uno degli aspetti più tristi di questa emergenza sanitaria. Un piccolo grande messaggio di di speranza che voglio girare a tutti voi, insieme al consueto report».

A scriverlo è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Anche oggi - prosegue - nessun nuovo contagio e situazione invariata rispetto a ieri: 56 positivi, dei quali uno ricoverato, 19 in quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio. In totale in isolamento ci sono 33 persone, delle quali 14 negative.

Chiudo ringraziando tutti per gli auguri che mi avete voluto rivolgere ieri. È stato un compleanno diverso anche per me. Sono giornate che non dimenticheremo mai».