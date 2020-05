​Rientri dal Nord, scongiurato un nuovo esodo. Proseguono i controlli

Prosegue il monitoraggio dei rientri dal Nord.

«Stamattina - racconta il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano - forze dell'ordine e Protezione Civile hanno presidiato l'arrivo dell'autobus Marino da Milano nei pressi del parco Sant'Andrea. Sono scesi 5 passeggeri. È stata misurata loro la temperatura corporea e sono stati rilevati i loro dati, ricordando l'obbligo dell'isolamento domiciliare per 14 giorni, come stabilito dalla Regione Puglia. Al momento sembra scongiurato il rischio di un nuovo esodo, continueremo tuttavia a seguire attentamente il flusso dei rientri sia in treno che in autobus. Lo facciamo per tutelare la salute di chi torna nella nostra città e quella di tutti».