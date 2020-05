«Angarano mostri le carte della gestione dei bonus spesa che ha rifiutato di dare ai Consiglieri»

«Ho chiesto di accedere agli atti relativi all’erogazione del bonus spesa ai cittadini. Per la prima volta nella storia di Bisceglie l’amministrazione Angarano ha rifiutato di comunicare a un consigliere comunale l’elenco dei beneficiari delle somme, che può quindi conoscere soltanto il Sindaco (con i suoi assessori). Abbiamo rinnovato l’invito, con tanto di norme di legge a sostegno della richiesta, per spiegare che è diritto-dovere dei consiglieri comunali controllare come vengano gestite queste somme date dallo Stato e dalla Regione e per capire se tutto avvenga nel rispetto della legge e della trasparenza amministrativa».

E' quanto denuncia il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«I nomi non possono essere pubblicati - prosegue - , ma i consiglieri hanno diritto di controllo pieno (essendo anche loro obbligati alla riservatezza) anche per trasmettere atti all’autorità giudiziaria se qualcuno sta “approfittando” del momento. Angarano non abbia paura di far vedere le carte della gestione bonus casa e si affretti anche a distribuire tutte le somme che trattiene nelle casse comunali: bonus, libri, fitti casa, somme per le calamita‘ agricole, bonus spesa ecc. Che se ne fa il Comune di queste somme ferme nelle casse comunali mentre la città muoredi fame per l'emergenza Covid?».