Galizia: «​Rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di DPI. Ecco come»

«Invitalia pubblica un bando pensato per le aziende che vogliono chiedere un rimborso a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di DPI, finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza sanitaria COVID-19. Con “Impresa Sicura” si offre un supporto alle aziende che hanno sostenuto dei costi per adeguarsi alle misure igieniche».

Così in una nota fa sapere la parlamentare Francesca Galizia.

«Il rimborso - informa la deputata - può essere richiesto da parte di tutte le imprese italiane, senza limite dimensionale. Impresa SIcura - spiega nel dettaglio la pentastellata - si svolge in 3 fasi:

Prenotazione del rimborso, possibile dall’11 al 18 maggio 2020, attraverso uno sportello informatico dedicato. Pubblicazione dell’elenco delle prenotazioni (ammesse o non ammissibili), che rispetterà l’odine cronologico di inoltro delle domande. Presentazione della domanda di rimborso, previsto dal 26 maggio 2020 all’11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica che sarà attivata sul sito web dell’Agenzia.

Indubbiamente una boccata di ossigeno per le aziende, che tra le altre cose hanno dovuto sopportare anche costi importanti relativamente ai dispositivi di protezione individuale e fortunatamente - rassicura l'Onorevole - non dovranno attendere molto per ottenerne i rimborsi, perché questi secondo le previsioni saranno erogati entro il mese di giugno 2020.

Nessuno deve essere lasciato solo!...e ci stiamo impegnando al massimo perché questo non resti solo uno slogan».