Demetrio Rigante compone “Renghíuse tra le míure…”

Un bel sodalizio quello tra la poesia del poeta Demetrio Rigante e musica di pianoforte eseguita, con maestria, dal M° Mauro dell’Olio sulle note del brano “Canone degli Spazi” di Roberto Cacciapaglia.

Il video con i versi “Renghìuse tra le mìure” è un omaggio dell’autore ai ragazzi diversamente abili, ospiti nel Centro diurno della Coop. Uno Tra Noi di Bisceglie che, come tutti, sono alle prese con la lunga quarantena a causa del Covid-19. Un isolamento che mette a dura prova la serenità di ognuno di noi e in particolare quella dei ragazzi del centro che, a causa della pandemia, si vedono negato quel contatto umano ormai consolidato nella quotidianità con gli operatori del Centro diurno. La poesia è un messaggio di speranza in un momento in cui ognuno rinchiuso tra le mura e nel proprio silenzio, medita sui disvalori e quel valore della libertà che è l’essenza della vita.

Rinchiuso tra muri…, / mondo impietrito / per vecchi sorrisi / e memorie del tempo / che se ne vanno / giorno dopo giorno / per le strade ferme / … e senza un addio. // Notte di “guerra” / lunga / rinchiuso tra muri, / come in trincea…, / l’attesa del nemico / il virus invisibile: / è dentro o fuori? // Puntuale, / con gli sciacalli…, / giunge la primavera / col primo raggio di sole / che nel cammino, / da levante a ponente, / mi adocchia / dietro la finestra sprangata, / nessuna stretta di mano…, / per farmi un saluto / mi inonda di luce … // Di gocce d’aria / m’abbevero da una fessura…, / odo la voce del vento / …e di libero respiro / mi piglia la brama. // Prigioniero del dí / trascorro le ore / a raggomitolare / fili di pazienza …e speranza, / rinchiuso tra muri / stanco / ma ancor mi ritrovo, / come vuole Dio, / avvinghiato alla vita …

Renghíuse tra le míure…,

munne mbetréte

pe véicchie serrése

e memóurie du téimbe

ca se ne vònne

dé pe déie

pe re stràdere fèrme

… e sènza nu addéie.

Nótta de “guèrre”

lónghe

renghíuse tra le míure

cóme n-dringè…,

s’aspétte u neméche,

u virus nvesibbele:

stè ind’o stè fóre?

Punduòle,

nzéime a le sciacalle…,

vène la premavère

cu préme ragge de saule

ca ind’o caméne,

da levènde a penénde,

m’adócchie

rèt’a la fenéstra sprangòte;

nescíuna strètte de máne…,

pe famme u salíute

me mbònne de líuce…

De gòcce d’arie

m’abbeveraisce

da na sgarrasse…,

sénde la vauce du véinde

…e de libbere respére

me pigghie l’angalirie.

Preggiunéire de la déie

passe redd’aure

a fò gnóumbre

che féle de paciénze …e sperènze,

renghíuse tra le míure

stènghe

ma angóre me retróve,

cóme Ddé vóle,

avvrazzòt’a la véte…