​Carlo Levi e la Questione Meridionale, confronto in diretta su BisceglieLive.it

Un confronto con personalità di altissimo profilo per idee di crescita dell'imprenditoria agricola e di sviluppo sociale del nostro amato Sud.

In un periodo di emergenza assoluta è doveroso cercare di trasformare la crisi in opportunità. Siamo onorati e anche emozionati di dialogare per dare forma alle nostre prospettive e all'impegno comune.

Vi aspettiamo lunedì alle 18.30 in live streaming https://www.facebook.com/AIColtivatori/videos/5615... https://m.facebook.com/svimez/

Carlo Levi è tra gli intellettuali italiani che hanno raccontato con maggiore acume ed empatia le problematiche del #Mezzogiorno rurale.

A 75 anni dalla prima pubblicazione del suo “Cristo si è fermato a Eboli” e a 45 anni dalla scomparsa dell’autore, Treccani, in collaborazione con AIC, organizza questo incontro digitale.