​Piazza del pesce, avanti così fino al 17 maggio. Ancora stop per il mercato settimanale

Il Sindaco Angelantonio Angarano ha confermato, fino al 17 maggio, l’apertura con le attuali modalità che prevedono il contingentamento e controllo degli accessi in collaborazione con Confcommercio, dell’area mercatale di Corso Umberto I, la cosiddetta piazza del pesce.

Resta invece ancora sospeso - si legge nella nota diffusa da Palazzo di città -, fino alla stessa data del 17 maggio, il mercato settimanale che si svolge nel quartiere “Seminario”, per tutte le attività commerciali in esso ricomprese, stante l’impossibilità di garantire un adeguato controllo dell’area che si sviluppa in diverse vie, ricomprendendo molti accessi.

Confermate, inoltre, fino al 17 maggio, al fine di scongiurare il rischio di assembramenti:

- la sospensione dell'attività agli esercizi commerciali con distributori automatici di bevande e snack (i cosiddetti negozi H24). Potranno restare aperti i distributori automatici annessi ad esercizi commerciali di altra categoria (come ad esempio farmacie, tabaccai);

- l’interdizione della vendita ambulante anche per i prodotti alimentari;

- la sospensione di qualsivoglia forma di mercatino rionale, ivi incluso il mercato delle cose usate in piazza Vittorio Emanuele.

Restano ovviamente in vigore tutte le misure stabilite dal Governo sull’intero territorio nazionale.