​Bisceglie resiste: quinto giorno consecutivo senza nuovi contagi

Consueto aggiornamento del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, sui i dati dell'emergenza sanitaria e sulle misure comunali adottate.

Il numero dei positivi resta invariato nella nostra Città: 57 in totale, senza nuovi contagi anche nella giornata di ieri (per il quinto giorno consecutivo). Non cambia neanche il numero delle persone in quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio: 22, delle quali 20 positive e 2 negative.