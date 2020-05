Incidente sulla Andria-Bisceglie, un 30enne in codice rosso in ospedale Copyright: BisceglieLive.it

Sabato 2 maggio, intorno alle 21:15, si è verificato sulla provinciale n.13 Andria-Bisceglie un grave incidente che ha prodotto un ferito in codice rosso. Coinvolte due auto: una Fiat Punto e un’Alfa Romeo Stelvio. La prima era condotta da un trentenne biscegliese, mentre l’altra da un cinese di 22 anni che si dirigeva a Corato.

Secondo i primi accertamenti la Fiat Punto stava svoltando a sinistra in direzione via San Pietro e quando è sopraggiunta l'Alfa Romeo Stelvio in direzione Andria.



Sul luogo dell’impatto, ove la Polizia locale di Bisceglie ha svolto subito i lavori, è accorsa una ambulanza del servizio 118 della Misericordia di Andria che ha portato il biscegliese presso il "Lorenzo Bonomo". Per il cinese non ci sono gravi conseguenze.

Sarà la Polizia locale a stabilire dinamica e responsabilità dell'accaduto.