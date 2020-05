Dal 4 maggio torna la sosta a pagamento. Sulla litoranea invece si riparte il 1 giugno

Dopo quasi due mesi di sospensione e due proroghe, da lunedì 4 maggio sarà riattivato il servizio di sosta a pagamento. I possessori di abbonamenti potranno recuperare il periodo non fruito, in cui il servizio è stato sospeso. Sarà invece spostata dal 9 maggio (come inizialmente previsto) al 1° giugno l’operatività dei parcheggi pubblici a pagamento nelle zone dei litorali di ponente e di levante.

A.J. Mobilità, società che gestisce il servizio, sta provvedendo alla igienizzazione di tutti i parcometri, sui quali verranno apposte le indicazioni sui necessari accorgimenti per un uso corretto e la salvaguardia della salute di tutti: utilizzo dei dispositivi di protezione, in primis mascherina e guanti, rispetto della distanza di sicurezza, invito ad utilizzare i sistemi di pagamento elettronico (quali Telepass/EasyPark/Whoosh), consiglio di igienizzare le mani dopo aver usato il parcometro.

“Ringraziamo la società per aver condiviso la proposta dell’Amministrazione, dando disponibilità a sospendere il pagamento dei parcheggi per quasi due mesi, periodo più delicato dell’emergenza sanitaria”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, “nonché per il differimento dell’inizio del servizio sulla litoranea e per aver dato la possibilità agli abbonati di recuperare i giorni di servizio non fruiti. Tutte misure che denotano sensibilità nel contribuire a sostenere la comunità in un momento particolarmente difficile”.

Per tutte le informazioni (anche sulle modalità di recupero dei giorni per gli abbonati) è possibile contattare l’azienda tramite posta elettronica all’indirizzo mail aj.bisceglie@gmail.com e ai numeri telefonici 080.5676117 e 338.4573131.