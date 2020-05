Approvato l'elenco delle aziende agricole ammissibili al fondo di solidarietà per le gelate 2018

Il Comune di Bisceglie, con la Delibera di Giunta n.83 del 28/04/2020, ha approvato l’elenco nominativo delle aziende (in tutto ben 126) ammissibili al finanziamento del fondo di solidarietà nazionale per le gelate in olivicoltura di febbraio 2018. Di conseguenza l’Ente comunale ha trasmesso alla Regione Puglia la richiesta di accreditamento dei fondi per un danno accertato di Euro 1.673.892,54.

“Bisceglie è il primo comune della Bat ad essersi attivato in tempo, stando accanto concretamente ai produttori colpiti dalla gelata e ponendo in essere un soccorso istruttorio paziente e capillare, diretto a includere ogni possibile risorsa ed approfondendo le richieste con il riscontro dei fascicoli aziendali. Un lavoro di raccordo e verifica lungo e complesso che abbiamo svolto come segno di vicinanza ad un comparto fondamentale per la nostra economia”, ha spiegato Gianni Naglieri, Assessore all’agricoltura del Comune di Bisceglie.

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere stati punto di riferimento per gli operatori agricoli nella compilazione delle pratiche e nella formulazione delle istanze in un periodo delicato”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “E oggi abbiamo dato compimento ad un lungo iter che auspichiamo porti tante aziende agricole del nostro territorio ad usufruire delle risorse finanziarie erogate dalla Regione Puglia come sostegno a chi ha visto compromessa la stagione olivicola e il lavoro di un intero anno. Questo significa essere amministrazione concretamente attenta ai bisogni dei produttori e delle imprese”.