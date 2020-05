​Di Leo: «Aiutiamo le imprese che devono sanificare con convenzioni uguali per tutti»

«La nostra città sta vivendo lo stato embrionale della "Fase 2" che partirà ufficialmente il 4 Maggio, date le indicazioni dell’ultimo DPCM del 26 Aprile e vista l’ordinanza n.214 del Registro firmata dal Presidente Emiliano: seppur con restrizioni, sarà consentito avviare la riapertura delle prime attività commerciali», dichiara Marco Di Leo ex candidato al Consiglio Comunale nella lista Bisceglie D’Amare.

«A tal proposito - prosegue -, vorrei suggerire al Sindaco Angarano, con lo spirito costruttivo che da sempre contraddistingue il direttivo del gruppo politico Bisceglie D’Amare, di stipulare delle convenzioni con imprese specializzate per la sanificazione e igienizzazione, stabilendo dei parametri uguali per tutti. Sarebbe altresì auspicabile che il comune possa perorare le cause di quei commercianti che, causa lockdown, hanno abbassato temporaneamente le saracinesche, con un contributo del 50% per il sostenimento dei costi di tali misure.

Quest'iniziativa potrebbe esser anche condivisa con il DUC, che potrebbe farsene promotore.

Inoltre, si potrebbe istituire un numero verde dedicato o implementare il servizio telefonico già previsto dal Comune per l'epidemia da Coronavirus, consentendo agli operatori di dare informazioni su come effettuare l'igienizzazione e la sanificazione degli ambienti per rispettare il protocollo di sicurezza Covid19.

Questo primo passo potrebbe essere un buon modo per consentire a tutti di riprendere in totale sicurezza le attività non gravando ulteriormente sulle spalle degli imprenditori. Non sarà facile ripartire, ma una classe politica collaborativa, propositiva e vicina alla gente, in grado di semplificare tutto il lavoro che c'è da fare, non può che puntare al bene comune. Lo scopo ultimo della nostra opposizione costruttiva è proprio questo: ci auguriamo che il nostro appello venga accolto», conclude Di Leo.