​Italia Viva Bisceglie: «Un 1 Maggio di preoccupazione per il Covid 19»

«La Festa del 1° Maggio, storica data in cui si ricordano le battaglie e le conquiste dei lavoratori per un lavoro più sicuro e rispettoso della vita, quest’anno assume connotati diversi. È dominata dal Covid 19, c’è forte preoccupazione e l’emergenza sta portando disoccupazione, precarietà, licenziamenti bloccando buona parte delle attività economiche».

E' quanto scrive in una nota Antonio Todisco, coordinatore del Comitato “Sapere Italia Viva – Bisceglie”.

«Noi - aggiunge -, con il coordinamento nazionale e i gruppi parlamentari di Italia Viva, stiamo sollecitando la ripresa graduale del lavoro in sicurezza mettendo in atto i distanziamenti sociali, la dotazione di mascherine e quanto suggerito dagli esperti.

L’emergenza richiede responsabilità, coraggio e progettualità per il futuro, bisogna esercitare l’arte della politica per tracciare una visione del futuro: pensare ad oggi per domani, rispondendo ai bisogni del presente e contemporaneamente costruendo il Paese che vogliamo, più solido, sostenibile e moderno.

Bene ha detto ieri in Senato, Matteo Renzi “la strada del populismo non avrà con sé Italia Viva, la strada della Politica troverà Italia Viva in prima fila”.

Il contributo di tutti è fondamentale, c’è in gioco il nostro oggi e ancora di più il nostro futuro, lontani da qualsiasi logica di “decrescita felice”, ancorati alla nostra Carta Costituzione della Repubblica democratica fondata sul lavoro.

Il Comitato “Sapere Italia Viva – Bisceglie” augura a tutto il mondo del lavoro Buon Primo Maggio».