​«Disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza per controllare le spiagge biscegliesi»

Una lettera aperta all'attenzione del Sindaco sulla necessità di controllare le spiagge biscegliesi alla vigilia della nuova stagione estiva. Una lettera scritta da Tommaso Cioce e condivisa in pieno dal movimento civico Patti Chiari, guidato da Antonio Belsito.

«Illustrissimo Sig. Sindaco , vorrei porre alla sua cortese attenzione un tema che non è stato mai dibattuto nella nostra città, parlo del controllo e monitoraggio per la messa in sicurezza delle spiagge pubbliche della litoranea di Bisceglie. Nel caso in cui venga autorizzata dal governo la fruizione delle spiagge pubbliche, chi controllerà l'afflusso e il conseguente distanziamento sociale previsto?

Mentre per tutti i lidi a gestione privata si parla di eventuali norme che sono allo studio da parte del Governo che probabilmente saranno emanate con delle direttive ben precise, la materia spiagge pubbliche va adeguatamente approfondita. Quindi per questi privati sarà più semplice la gestione perché saranno previste dalle normative che saranno emesse dal Governo.

L'amministrazione comunale si è posta questo problema per il controllo ed il monitoraggio delle spiagge pubbliche? È necessario mettere in campo una progettazione locale da parte di questa Amministrazione, perché Bisceglie vive di turismo e questo può essere un rilancio molto importante per la nostra economia locale, qualora venga ben organizzato.

Io propongo per il controllo delle norme che saranno emesse per essere in sicurezza con il distanziamento sociale l'assunzione, per il periodo estivo, di molti giovani per il controllo delle spiagge, così facendo diamo anche lavoro a tanti ragazzi disoccupati.

Oppure inserire anche in questo progetto i cittadini che usufruiscono del reddito di cittadinanza o di altri redditi di sussistenza. La stagione estiva è ormai imminente, nella speranza di una normalità anche ridotta è necessario un ripensamento urgente anche per questo servizio che l'amministrazione possa offrire in sicurezza per chi usufruirà delle spiagge pubbliche.