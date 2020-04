Spina: «A Bisceglie “congelate” le risorse dei bonus spesa, fitti casa e bonus libri​»

«A Bisceglie “congelate” le risorse dei bonus spesa, fitti casa e bonus libri. A ciò si aggiungono i disastri e gli sperperi del governo Conte, che rischiano di affossare per sempre le comunita’. È’ finito il mese di aprile e del decreto “aprile” per finanziare la ripresa economica non si parla ancora. I “palloni” di 400 miliardi del decreto “liquidità”, le bocche di fuoco promesse da Conte hanno sparato a salve. 231 atti di produzione normativa, con ministri che non conoscono le differenze tra leggi e DPCM, hanno creato confusione e dato il “colpo di grazia” a imprese e famiglie. 231 “leggi” 16 Task force di centinaia di consulenti pagati dai cittadini con la scusa dell’emergenza, mentre milioni di italiani hanno bisogno di fare la spesa per i propri figli. Mentre il TITANIC AFFONDA, a Roma “pasteggiano con caviale e champagne “, senza avere la dignità di ridursi gli stipendi in un momento così drammatico».

E' la durissima denuncia del Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«L’italia dilaniata dall’incompetenza e incapacita’ del governo - prosegue - si sta caratterizzando nel mondo per le lotte istituzionali e sociali: stato contro regioni, regioni del nord contro regioni del sud, regioni contro comuni. Altro che unità d’italia. Bene ha fatto Emiliano a “emanciparsi” dalla palude del governo nazionale che sta affossando l’italia. La “babele” del governo nazionale a Bisceglie si rispecchia nell’identica babele di “Angarano”, che per applicare l’ordinanza regionale per la riapertura del cimitero e delle attività deve chiedere il permesso alla sua coalizione, perché si dice che i sindaci di centro-destra non debbano applicare l’ordinanza regionale che fa riaprire i cimiteri, per cui anche ai defunti verrebbe dato un colore politico.

Una vergogna. Intanto, fitti casa, metà dei fondi del bonus spesa, bonus libri continuano a essere trattenute indebitamente nelle casse comunali, “strozzando” famiglie e imprese, che non possono mangiare. Speriamo ora che alla dignità e alla pazienza dei cittadini corrispondano l’orgoglio dei presidenti delle regioni e, soprattutto, la lungimiranza del presidente Mattarella: una bella tirata di orecchie al governo non votato degli italiani, delle faq e delle consulenze milionarie ad affidamento diretto».