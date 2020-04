​Angarano: «Scende il numero dei positivi e delle persone in quarantena. Ma restiamo vigili»

«Il numero dei positivi al Covid-19 nella nostra città scende a 57 (due in meno di ieri), dei quali un ricoverato all’ospedale Vittorio Emanuele II. Scende anche il numero totale delle persone in quarantena domiciliare: ad oggi sono 36 (8 in meno di ieri), delle quali 20 positive e 16 negative».

E' il consueto bilancio quotidiano dell'andamento del contagio a Bisceglie da parte del Sindaco Angelantonio Angarano.

«Cifre che fanno guardare al futuro - scrive ancora - con speranza ma che non devono indurci a tornare alla normalità, perché questo potrebbe essere molto pericoloso e rischierebbe di sacrificare tutti gli sforzi fatti finora. Per favore, continuiamo a rispettare scrupolosamente le misure di sicurezza: l’emergenza non è finita, è importante esserne consapevoli. Serve cautela e prudenza, il virus non è sconfitto e noi non siamo immuni.

Eppure qualcuno sembra non averlo capito: oggi c’era troppa gente in giro, quasi incurante della situazione. Così non va bene. Come ho già ripetuto in tante altre occasioni, serve la collaborazione di tutti noi per evitare che la curva dei contagi torni a salire. Dobbiamo ripartire gradualmente e senza esporci a rischi. La fase 2 non è un ritorno alla normalità ma una convivenza con il virus, che se sottovalutato tornerà a diffondersi.