«Uomo probo che nell’impegno civile e nella passione politica ha trovato la sua ragione di vita»

Continuano a giungere in redazione i messaggi di cordoglio e i ricordi del prof. Giovanni Bruni, il primo deputato della storia di Bisceglie, scomparso qualche giorno fa.

Oggi ospitiamo l'intervento di Antonello Rustico, Presidente della Sezione ANPI "Michele D'Addato" di Bisceglie:

«Ci ha lasciati l’on prof. Giovanni Bruni, uomo probo e nobile figura di intellettuale, che nell’impegno civile e nella passione politica ha trovato la sua ragione di vita.

Uomo di scuola e di studi, lettore appassionato di classici e di saggi, aperto alla discussione anche accesa su grandi temi, oratore dall’ eloquio impreziosito da rarità lessicali e spesso intercalato da fulminee ed ardite incursioni nel vernacolo biscegliese, lascia, oltre alle numerose pubblicazioni, una “eredità di affetti” nei tanti giovani, oggi ormai uomini e donne, che lo ebbero professore di Lettere prima alla Scuola Media C.Battisti e dal 1974 al Liceo Scientifico da Vinci di Bisceglie.

È stato vivace animatore della vita politica e culturale di Bisceglie con gli articoli de Il Palazzuolo, il primo giornale della città fondato alla fine degli anni ’50, e dal 1956 per 31 anni è stato consigliere comunale contribuendo alla stesura del piano regolatore della città, finché nel giugno del 1987 ha coronato la sua carriera politica con l’elezione alla Camera dei Deputati.

Antifascista convinto e pugnace, è stato promotore dell’apertura a Bisceglie di una sezione dell’Associazione Mazziniana Italiana, che affonda le sue radici culturali nelle esperienze storiche del Risorgimento e della Resistenza quali momenti fondanti dell’idea di libertà nella storia d’Italia.

A tutti noi lascia in eredità la fiaccola dell’onestà intellettuale che liberamente si dispiega nella ricerca di posizioni vichianamente “vere” come avrebbe detto lui , così da essere cittadini responsabili capaci di operare scelte per il bene comune trascurando il proprio “particulare”».