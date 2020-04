“Non vediamo l’ora di ripartire”. Pensieri e parole di Nicola Pertuso

La sua non è una voce come le altre, ma l’opinione rappresentativa di un mondo in difficoltà. In grande difficoltà. Nicola Pertuso non è solo uno degli ideatori del progetto Oasi Naturale Torre Calderina - Villaggio Lido Nettuno, la storica realtà dell’estate pugliese, che da anni rappresenta un punto di riferimento per turisti e locali proponendo il trinomio mare-natura-divertimento. Pertuso fa anche parte del consiglio direttivo della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi). Ecco perché le sue valutazioni vanno messe in evidenza nel diario di quest’emergenza.

“È un momento drammatico – afferma – Da una parte siamo completamente chiusi dai primi giorni di marzo, con zero incassi e nessun ristoro per questo, con dipendenti che non hanno ancora avuto la cassa integrazione, affitti che siamo tenuti a pagare, bollette e utenze che non si interrompono minimamente. Dall’altra speravamo di avere informazioni che per metà maggio le attività ristorative potessero aprire, invece accadrà ai primi di giugno. Non sappiamo, peraltro, se gli stabilimenti balneari avvieranno la loro estate due settimane dopo. Per le discoteche, poi, zero notizie”.

La preoccupazione, però, va anche in un’altra direzione. Anche quando le porte riapriranno, come andranno le cose? “Ricominceremo – spiega – con una grandissima incognita. Non sappiamo se la gente sarà serena di frequentare i luoghi pubblici, considerando che il virus non è stato debellato. L’aspettativa è che forse otterremo il 30% degli incassi, mentre i costi per la prevenzione aumenteranno. Le prospettive insomma non sono buone”.

Un quadro a tinte fosche? Sicuramente molta preoccupazione, che può essere però mitigata da altre considerazioni. “Siamo feriti – dice orgogliosamente – ma non morti. Cominceremo a rimetterci in moto, a ridare lavoro a gente che ne era rimasta senza. E se magari sarà complicato ottenere guadagni, speriamo almeno di pareggiare i conti. E psicologicamente saremo impegnati a darci da fare. Non siamo abituati a star fermi”.

Altra nota positiva arriva dalla presa d’atto che ci sarà un turismo pendolare tipicamente pugliese. Questo farà riscoprire il territorio, le mete vicino casa, consentirà di apprezzare una bellezza spesso sottovalutata, quando addirittura non nota. Tanto vale darsi una strategia, a braccetto con gli albergatori e con tutte le realtà del settore turistico.

Pensando più in casa, il Villaggio Lido Nettuno ha tutte le carte in regole per riaprire tranquillamente e far godere un’estate speciale ai suoi vecchi e nuovi clienti. “Abbiamo la fortuna – conclude Pertuso – di avere superfici molto grandi e di poter distribuire gli spazi in molto estremamente tranquillo. Attendiamo disposizioni dal governo, abbiamo presentato come associazione di categorie alcune proposte, supportate dalla scienza e dalla medicina. Vedremo”. Idem per la trattoria sul mare, dotata di una sala ampia con molte finestre, perfetta per garantire la tutela della salute e il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. La trattoria si chiama Buen Vivir, che mai come in questo caso non è solo una denominazione, ma un auspicio. Un invito. Ottimismo puro. Ben più di una speranza.