​Angarano: «Ancora una giornata senza contagi a Bisceglie»

«Oggi non si registrano nuovi contagi nella nostra Città. I positivi al Covid-19 restano 59, dei quali 2 ricoverati all’ospedale Vittorio Emanuele II. Le persone in quarantena obbligatoria immobile presso il loro domicilio scendono a 44 (6 in meno rispetto a ieri) delle quali 21 positive a 23 negative. I 36 pazienti dell’ex Istituto Ortofrenico continuano ad essere ospitati nel plesso Covid predisposto da Universo Salute».

A confermarlo è lo stesso Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

«Il trend continua ad essere stabile - aggiunge - ma l’emergenza non è finita e la convivenza con il virus sarà una grande prova di responsabilità che richiede la massima prudenza per evitare che la curva dei contagi torni a salire. Vi invito quindi a prestare la massima attenzione al rispetto dalla distanza di sicurezza, all’osservanza delle regole e all’uso dei dispositivi di protezione individuale: mascherine e guanti.